هدافي دورى ابطال أوروبا تمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني لصالح الريدز في مرمى أتلتيكو مدريد عند الدقيقة 21 من كرة عرضية رائعة.وكان جوتا قد سجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 13 بعد صناعة رائعة من الناحية اليمنى من أرنولد لتصبح النتيجة 1-0.



وأهدر محمد صلاح هدفا حقيقا سهلا بعدما انفرد بمرمى أتلتيكو مدريد من الجانب الأيمن الذي يلعب خلاله النجم المصري العالمي محمد صلاح.

وبدأت الفرصة بعد التمرير الأرضية بجوار الخط الأيمن لتصل الكرة إلى محمد صلاح وينطلق بالكرة نحو مرمى أتلتيكو مدريد ويسدد الكرة في نهاية المطاف في صدر أوبلاك.

محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بجانب ساديو ماني، تعرضا للضرب من قبل لاعبي فريق أتلتيكو مدريد خلال الشوط الأول للقاء خلال الجولة قبل الأخيرة من دوري مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2021 -2022.

محمد صلاح تعرض للإيذاء والتدخل العنيف من قبل أحد لاعبي فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مما أجبر حكم اللقاء على احتساب مخالفة ضد لاعب الفريق الإسباني.

وفي الشوط الأول أيضا، تعرض ساديو ماني، للضرب من الخلف، بعدما انطلق بالكرة في وسط ملعبه متجها نحو ملعب الخصم، الأمر الذي دفع لاعب أتلتيكو مدريد، فيليبي لضرب الأسد السنغالي من الخلف، ليظهر حكم اللقاء البطاقة الصفرا ثم البطاقة الحمراء.

Felipe is given his marching orders for this deliberate trip on Sadio Mane... 😳#UCL pic.twitter.com/9xqrALqYdr — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 3, 2021

