عصام عبد الفتاح يكشف حكام القمة

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كشف عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة لمتابعة مباراة الزمالك والأهلي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام عبدالفتاح، في تصريحات تليفزيونية :«محمد عادل أو محمود البنا، هو الذي سيدير مباراة القمة»، مضيفًا :«غدا الخميس، سيتم الإعلان عن اسم حكم مباراة القمة».

وأضاف :«أحمد حسام طه والبساطي وسمير جمال الحكام المساعدين»، مضيفا::«أحمد الغندور ومحمد معروف وعبدالعزيز السيد الأقرب لتقنية الفار».

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز بالمباراة، في ظل منافستهما على بطولة الدوري حيث يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.