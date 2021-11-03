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قال إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الدولة المصرية لديها احتياطيات استراتيجية من السلع لأكثر من 5 أشهر.

وأضاف «عشماوي» في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»، الأربعاء، أن «أسعار الزيوت ارتفعت منذ 10 شهور وكان لدينا احتياطي يكفي لـ 5 أشهر، وبالتالي تم رفع سعر الزيت مؤخرًا مع زيادة أسعار الزيوت عالميًا».

وتابع: «لم تحدث زيادات سعرية في السكر لأن لدينا شبه اكتفاء ذاتي من السكر في مصر»، مشيرًا إلى أنه «إذا حدثت موجات تضخمية في العالم أثناء استيراد السلع سوف تحدث زيادات أخرى في أسعار السلع الأساسية في مصر ولكنها ستكون زيادات قليلة».

وأوضح أن «الدولة المصرية تتحمل جزء كبير من دعم السلع الغذائية بحوالي 87 مليار جنيه»، مشيرًا إلى أن «ثلث إنفاق المصريين موجه للغذاء».

وأضاف «عشماوي»: «حجم المفقود من الغذاء الذي يستهلكه المصريين كبير»، مشيرًا إلى أن «25% مما يقوم المواطن بشرائه من الطعام لا يتم الاستفادة منه في حين أن النسب العالمية لحجم المفقود لا تتعدى 5 %».

وأكمل :«على المواطن ترشيد الإنفاق وترشيد الاستهلاك، وزيادة معدلات الوعي بأهمية شراء ما يحتاجه فقط».