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ألمانيا تشهد إصابات هائلة بفيروس كورونا

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ألمانيا تشهد إصابات هائلة بفيروس كورونا ألمانيا تشهد إصابات هائلة بفيروس كورونا

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قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، إلى أن بلاده تشهد إصابات هائلة بفيروس كورونا بين غير الملقحين.

وأضاف سبان، إن ألمانيا يمكن أن تتعامل بشكل أفضل مع الفيروس الآن بسبب التطعيم، وأضاف: "إن القيود مثل ارتداء الأقنعة والقيود على النشاط الداخلي للأشخاص غير المطعمين ستبقى حتى الربيع المقبل".

وتسجل ألمانيا أعلى عدد لإصابات بفيروس كورونا منذ منتصف مايو، حيث تجاوز عدد الإصابات 100 إصابة لكل 100 ألف مواطن.

وفي بيان مشترك لزعماء البرلمان ، استبعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر أيضًا عمليات الإغلاق المستقبلية في الخريف والشتاء ، وقالوا إنهم لا يخططون لإجبار الناس على العودة إلى عملهم من المنازل.

وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي، ديرك فيزي، إن "إغلاق المدارس وحالات الإغلاق وحظر التجول لن يحدث معنا على أي حال ، كما أنه غير متناسب في الوضع الحالي".

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