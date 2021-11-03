3 وفيات و 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الكيلة، إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في 81 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

كما لفتت الكيلة إلى أنّ نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى يوم الأربعاء أن عدد الوفيات نتيجة الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 32 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 248 مليونا وما يقارب 441 ألف إصابة، تعافى منهم 225 مليونا ونحو 112 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم يوم الثلاثاء 383 ألف و451 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,881 حالة وفاة.