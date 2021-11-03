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تنفيذ 1277 حكمًا قضائيًا في سوهاج

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تنفيذ 1277 حكمًا قضائيًا في سوهاج تنفيذ 1277 حكمًا قضائيًا في سوهاج

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واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية، وضبط المتهمين المحكوم عليهم الهاربين والخارجين على القانون بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وتمكنت الحملات التي جرت اليوم الأربعاء، بقيادة اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وبإشراف اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، من تنفيذ 1277 حكماً قضائياً على مستوى المراكز، والأقسام الشرطية بدائرة المحافظة، تنوعت ما بين أحكام جنايات، وجزئي، ومستأنف، إلى جانب قيام الحملة بتحصيل غرامات مالية بمخالفات قضائية.

المصرى اليوم

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