أخبار عاجلة

صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل) -
عائلات تحكم «الفن المصري» -
"إل جي" تقدّم لعملائها خدمة APPLE TV+ مجاناً لفترة محدودة -
فيديو.. تعرض طائرة رئيس وزراء الكويت لحادث خطير -
تسريبات تكشف تجهيز "وان بلس" بكاميرا فريدة من نوعها -
بعد أن كان هاجسًا طوال سنوات.. "التعليم" تُحيل الأسبوع الميت إلى ذكرى -
وكيل الصحة: الوضع العام لكوفيد مستقر عالمياً مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين -
النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل -
مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو" -
شبورة مائية كثيفة على الطرق الفرعية والرئيسية في المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البياري" يزور معرض الدفاع والأمن الدولي "FEINDEF 21" في مدريد

Print
قام بجولة في جناح الشركة للصناعات العسكرية

زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، والوفد المرافق له ، معرض الدفاع والأمن الدولي (FEINDEF 21) الذي يُقام خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2021م في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان في استقبال الملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي، حيث قام والوفد المرافق بجولة في جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في المعرض، والتقى الرئيس التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، وعددًا من المهندسين ضمن برنامج التدريب على رأس العمل.

وضم الوفد السعودي، وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وعددًا من الضباط والمسؤولين في رئاسة هيئة الأركان العامة وأفرع القوات المسلحة.

ويهدف المعرض إلى الترويج للتقنيات الحديثة والابتكار وإقامة الشراكات الاستراتيجية وتوثيق التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول، والشركات، والمنظمات المهتمة في مجالات الدفاع والأمن، وبحضور وفود من عددٍ من الدول العالمية المهتمة في المجالات الدفاعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

عاجل | 36 شهرا لإستراتيجية القطاع غير الربحي في السعودية

عاجل | 36 شهرا لإستراتيجية القطاع غير الربحي في السعودية

موعد عرض مسلسل ألب ارسلان على قناة TRT بتوقيت مصر والسعودية

موعد عرض مسلسل ألب ارسلان على قناة TRT بتوقيت مصر والسعودية