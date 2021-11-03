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خبير اقتصادي: قرار تحرير سعر الصرف جنّب تهريب الأموال للخارج

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خبير اقتصادي: قرار تحرير سعر الصرف جنّب مصر تهريب الأموال للخارج خبير اقتصادي: قرار تحرير سعر الصرف جنّب تهريب الأموال للخارج

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استعرض الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، أسوأ سيناريوهات حال عدم تحرير سعر الصرف قبل خمس سنوات.

وقال «نافع» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن أبرزها تعدد الأسواق الموازية وتهريب الأموال والاستثمارات إلى الخارج، مؤكدا أنه لولا ذلك القرار لما كانت السندات الخضراء على سبيل المثال تدخل فضلا عن موافقة المؤسسات الدولية في تمويل المشروعات الجارية حاليا من خلال القروض.

ولفت إلى أنه «لو لم يتم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف لما أصبح التصنيف الائتماني لمصر جيدا على ما هو عليه حاليا، إضافة إلى تحقيق ذلك المستوى من الاحتياطي النقدي الأجنبي حاليا، مستشهدا في الوقت ذاته بأن ما يشهده لبنان اليوم كان سيصبح مصير مصر لولا قرار تحرير سعر الصرف».

وأكد أن «الأزمة في ظل جائحة كورونا ستكون مضاعفة لو لم يتم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف قبل سنوات، فضلا عن عدم قدرة على الاستيراد، مضيفا أن مصر كانت من الدول القليلة جدا التي لم تتأثر بشكل كبير خلال جائحة كورونا».

وعن ارتفاع التضخم الذي يواجه العالم، قال إن «التضخم رد فعل طبيعي لما حدث في عام 2020 خلال الجائحة، مضيفا أن مصر ما زالت عند أقل من 10% من التأثر بالتضخم»، مشيرًا إلى أن «البنك الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة مما يجعل الدولار أقوى نسبيا، متوقعا عودة الأمور لمعدلاتها الطبيعية خلال من ست أشهر إلى عام».

المصرى اليوم

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