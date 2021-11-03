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خبير: تحرير سعر الصرف «عيد للاقتصاد».. ومصر تسير نحو الجمهورية الجديدة

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خبير: تحرير سعر الصرف «عيد للاقتصاد».. ومصر تسير نحو الجمهورية الجديدة خبير: تحرير سعر الصرف «عيد للاقتصاد».. ومصر تسير نحو الجمهورية الجديدة

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قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن المؤشرات الاقتصادية التي عرضها مجلس الوزراء نالت ثقة المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي.

وأضاف «نجم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «العالم يشهد العديد من المشكلات في الطاقة»، لافتًا إلى أن «تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، لا يعكس وضعًا سلبيًا بالاقتصاد المصري، كونه تأثر بالأزمات العالمية».

وتابع: «حجم الاستثمار المباشر لمصر العام الماضي كان 5.9 مليار دولار، والوضع ذاته شهد انخفاضا في فرنسا التي دخل إليها 9.5 مليار دولار بسبب أزمة كورونا»، مشيرًا إلى وجود أزمة في إنتاج الطاقة.

وأضاف: « تسير نحو الجمهورية الجديدة، بعدما مرت بظروف صعبة خلال الفترة الماضية بينها جائحة كورونا»، معلقا «لولا الجائحة لحققنا أرقام أفضل».

وحول حجم صادرات مصر التي تبلغ 35 مليار دولار وفقا لمجلس الوزراء، قال المحلل الاقتصادي إن «مصر دخلت السباق العالمي متأخرًا، لذلك اعتبر يوم تحرير سعر الصرف عيد للاقتصاد المصري يجب الاحتفال به، كون القرار تأخر كثيرًا، ويجب أن تأخذ التجربة المصرية وقتا كافيا للحكم عليها».

وأكد نجم أهمية تركيز الجهد على 4 قطاعات صناعية بعينها لتحقيق التميز وزيادة الصادرات قائلا «تايوان كانت دولة زراعية بدائية للغاية في السبعينات، ثم أدرت دراسة استشرافية حول أهمية صناعة التكنولوجيا»، مشيرًا إلى أن مصر متميزة في الإنتاج الزراعي، وقادرة على أن تكون معبرا لشركات الإلكترونيات إلى أفريقيا.

وشدد على «أهمية تنويع مصادر الموازنة، وعدم الاقتصار على الضرائب فقط، مشيدا بجهود وزارة المالية في مواجهة المتهربين من الضرائب، متابعا «يجب إغلاق المصانع غير المنتجة التي تمثل عبئا على الموازنة».

المصرى اليوم

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