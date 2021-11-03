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عطل يصيب منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" في عدد من دول العالم

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عطل يصيب منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" في عدد من دول العالم عطل يصيب منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" في عدد من دول العالم
أكبر عدد من الشكاوى ورد من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة

عطل يصيب منصتي

أكد موقع "داون ديتكتر" المعني بمتابعة عمل مواقع الإنترنت في العالم، أن عطلاً أصاب منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" في عدد من البلدان، وفق اليوم.

وتفصيلاً، أشار الموقع، إلى أن "أكبر عدد من الشكاوى ورد من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، إذ سجل المستخدمون لإنستغرام مشاكل مع التطبيق وعند الاتصال بالخادم وكذلك عند محاولة الوصول إلى الموقع، كما تم الإبلاغ عن أعطال الخدمة في روسيا".

وأضاف: "لوحظت أعطال على نطاق أصغر في عمل منصة (فيسبوك) في عدد من البلدان، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات في روسيا".

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام وواتساب) مطلع شهر أكتوبر الماضي، انقطاعاً عالمياً أثر على العديد من الخدمات الأخرى.

وأوضح الموقع، أن "العطل الذي أصاب الشبكة العنكبوتية لما يقرب من ست ساعات كانت بسبب خطأ ارتكبه مهندسو الشركة".

واضطر رئيس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، الذي حول تسميتها إلى "ميتا"، لتقديم اعتذار علني عما حدث .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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