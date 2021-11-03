تشافي يكشف موقفه النهائي من تدريب برشلونة

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تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري عن رحيله المرتقب عن فريقه من أجل تدريب برشلونة الإسباني.

ومنذ إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان من تدريب فريق برشلونة ارتبط منصب المدير الفني الجديد باسم تشافي أسطورة النادي الكتالوني السابق في العصر الذهبي للفريق الذي ضم حينها كوكبة من النجوم الذين سطروا اسمائهم بحروف من نور في سجلات برشلونة.

وحضر وفد من مسؤولي برشلونة اليوم الأربعاء إلى قطر وتابعوا مباراة السد أمام الدحيل التي انتهت بالتعادل 3-3.

ووفقاً للكثير من التقارير العالمية فقد كانت هذه المباراة هي الأخيرة للمدرب تشافي على رأس الجهاز الفني لفريق السد، وهو ما وضح من احتفالات اللاعبين المؤثرة مع المدرب الإسباني عقب كل هدف يسجلونه.

وعقب نهاية المباراة كشف تشافي عن موقفه النهائي من تدريب برشلونة، وقال: أتحدث مع مسؤولي برشلونة منذ أيام وكل شيء جاهز، الأجواء جيدة وأنا متفائل أرغب بالعودة للمنزل فأن أصبح مدرباً لبرشلونة سيكون ذلك أمر رائع.

وحول صعوبة المهمة حالياً على أي مدرب في برشلونة، قال تشافي: المدرب الذي يذهب لبرشلونة ليس بالضرورة عليه أن يكون المُخلّص ولكن عليه أن يعيد الروح الإيجابية للفريق.

وأضاف تشافي: أنا مُتحمس جدًا للعودة إلى برشلونة وأتمنى أن تكلل المفاوضات حالياً بين مجلسي الناديين برشلونة والسد النجاح، وبشكل عام أنا متفائل جداً.