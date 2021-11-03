10 خدمات جديدة على أبشر أفراد

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رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية. وألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الحفل كلمة أكد فيها أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تواصل وزارة الداخلية جميع مهماتها في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، ومن ذلك تحقيق التحول الرقمي في إجراءاتها وخدماتها كافة، وتمكين جميع شركائها من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل رقمي آمن.

وبين وزير الداخلية أن التقنية واستخداماتها أصبحت أساسًا ليس فقط في حياتنا العامة، ولكن في الحياة العملية والخاصة، مشيرًا إلى أنه منذُ دخول التقنية ساحة العمل والمعاملات والتعاملات أدت إلى نتائج عظيمة من حيث السرعة والدقة والكفاءة الإنتاجية وإلغاء المسافات، وخدمة طالب الخدمة في موقعه.

ولفت إلى أن المملكة حرصت على تبني التحول الرقمي الحكومي، لتتوالى الإنجازات في مجال التقنية بشكل غير مسبوق في سبيل الوصول إلى الحكومة الذكية.

كما ألقى مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله، كلمة استعرض فيها التطور التقني الذي تشهده الوزارة، والتنامي المتسارع للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد، والأعمال، والحكومة، التي أسهمت في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من خلال أكثر من 300 خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من 23 مليون مستفيد.

عقب ذلك استعرض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، مجالات التعاون والتكامل والشراكة المستمرة بين سدايا وأبشر، منوهًا بتحدي أبشر الذي أطلقت الوزارة نسخته الأولى العام الماضي.

وقد تابع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود والحضور عرضًا وثائقياً عن الإنجازات التقنية لوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية خلال العام الماضي، ومستقبل الخدمات الأمنية التقنية للوزارة وقطاعاتها.

خدمات أبشر الجديدة

بعد ذلك دشن وزير الداخلية عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة في منصة " أبشر أفراد" التي تخدم أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تدشين سموه لمنصة " أبشر داخلية" الموجهة لمنسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، وعددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة لمنصة " ميدان" المخصصة لرجال الأمن.

كما أطلق خلال الملتقى، النسخة الثانية من " تحدي أبشر"، أحد مخرجات واحة حي أبشر لنشر ثقافة الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل باستخدام التقنيات الحديثة، وذلك عن طريق فتح باب المشاركة للجميع بالمساهمة في ابتكار أفكار إبداعية وحلول ذكية تساهم في تطوير خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) والأعمال الميدانية من أجل تطويع التقنية لخدمة الإنسان، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة مما يسهم في الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية تحقيقاً لأحد مستهدفات رؤية المملكة (2030).

وفي نهاية الملتقى كرم الأمير عبدالعزيز بن سعود، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كشريك استراتيجي لوزارة الداخلية، إضافة إلى تكريم سموه للقطاعات الأمنية الفائزة بجوائز الملتقى نظير تميزها في تطوير خدماتها الإلكترونية.