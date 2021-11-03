تطهير وتعقيم الحرمين بالتحكم الآلي

★ ★ ★ ★ ★

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استكمال خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين، وفق خطط منهجية ومدروسة، مستمدة من أحدث الدراسات والمواصفات الخدمية العالمية، ومتوازية مع حملة «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، وفقا لخطط 2024.

القضاء على ‏البكتيريا

تعمل الروبوتات، التي استحدثتها الرئاسة، بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات، مما يحسن سلامة البيئة، وتحليل متطلبات التنظيف والتعقيم والتطهير بذكاء، وفقا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل، لتغطية مساحات أوسع.

وقد حصل روبورتا التعقيم وتوزيع ماء زمزم على براءة اختراع «SLAM»، ويعمل الجهاز الواحد من 5 إلى 8 ساعات دون تدخل بشري، ويسع 23.8 لترا، ويسهم في القضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع كل مرة.

كشف العوائق

يبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5 إلى 15 مايكرو مترا، ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية الـ10 أمتار. وتحمل الأجهزة كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة، لرسم الخرائط، علما بأن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية، منها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE. يأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من فيروس «كورونا»، والقضاء على الأوبئة كافة.

كاميرات وحساسات

يقوم الروبوت بعمليات غسل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ولمدة 4 ساعات دون أي تدخل بشري. كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية، وأحزمة أمان، وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة، لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

ويزن الروبوت الذكي 300 كيلو جرام، مع خزان بسعة 68.14 لترا للماء النظيف، و68.14 لترا للماء من الأرضيات، وسرعته تتراوح ما بين 0 و5 كيلو بالساعة.

شحن سريع

يتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة. كما جرى تجهيزه بـ8 كاميرات تعمل كحساسات، قُسِّمت إلى حساسات ليدر بزاوية 190، وتمتد لـ25 مترا، وحساسات 3 د، لقراءة المنطقة المحيطة بثلاثة اتجاهات على شكل مستطيل، وحساسات 2 د من أجل قراءة المنطقة المحيطة باتجاهين.

ويوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل SMS مع الصور إلى رقم هاتف يُربَط بالروبوت. كما تتميز الماكينة بهدوئها، وعدم إصدارها أي نوع من الضجيج، وجُهزت أيضا بخواص تضمن حمايتها من الأجسام الصلبة وجميع أنواع الغبار ورذاذ الماء في جميع الاتجاهات (IPX4). كما تدعم إمكانية التحكم بالماء من 0.27 لترا لكل دقيقة إلى 1.44 لتر لكل دقيقة، وقدرة سحب للماء من الأرض 32.56 لترا لكل ثانية.

أرقام وإحصائيات

500 صبانة إلكترونية

20 ألف لتر من المعقمات يوميا

20 جهاز بايوكير للتعقيم بالبخار الجاف

20 جهازا للتعقيم باستخدام خاصية الضباب البارد

11 روبوتا تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي

100 لوحة إرشادية وإلكترونية

500 مضخة تعقيم