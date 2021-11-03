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الخضراء تضاعف مبيعات البذور الزراعية

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السعودية الخضراء تضاعف مبيعات البذور الزراعية الخضراء تضاعف مبيعات البذور الزراعية
تضاعفت حجم مبيعات الشتلات الزراعية والبذور الزراعية بكافة أنواعها في المشاتل الزراعية وفي الأسواق الشعبية عقب إعلان مبادرة « الخضراء»، وسط تأهب واستعداد من ملاك المشاتل وباعة الشتلات والبذور بتوفير المزيد من الكميات والأصناف على مدى الـ4 أشهر المقبلة لتلبية حجم الطلبات المتزايدة.

10 شتلات

وأوضح الناشط البيئي بالأحساء صالح الماجد أن تدشين المبادرة والأجواء المناخية التي تعيشها الواحة حالياً في فترة شهري أكتوبر ونوفمبر أسهمت في زيادة حجم المبيعات من كافة الأشجار، وبأسعار مناسبة، وذلك بمعدل 10 شتلات بـ100 ريال للأشجار الكبيرة، وشتلات الزهور بكافة أنواعها تتراوح من ريالين إلى 5 ريالات، لافتاً إلى أن أكثر الشتلات مبيعاً: النيم، والبونسيانا، واللبخ، ولسان العصفور، والأكاسيا.

10 ريالات

وقال المزارع أحمد العبدالله: إن باعة البذور الزراعية الجائلين في الأحساء، يتوفر لديهم نحو 80 صنفاً زراعياً متنوعاً، وهي أصناف زراعية تتميز بزراعتها الأحساء، ويطلق عليها بذور زراعية «حساوية»، وهي بذور لها رائحة مميزة، ويتراوح سعر البذور من 5 ريالات إلى 10 ريالات للكيلوجرام الواحد.

المياه الرمادية

وأبان الناشط الزراعي حسين الحجي، أن فترة إجراءات منع التجول في كورونا، أسهمت في تحفيز الكثير على ممارسة الزراعة المنزلية بشتى أنواعها، وجاءت حاليا مبادرة «السعودية الخضراء»، محفزة للكل في تبني الزراعة داخل المنزل وأمام المنازل، والاستفادة من المياه «الرمادية» في ري هذه المزروعات، موضحاً أن الشتلات والبذور في الأحساء رخيصة جداً ومتوافرة بكميات كبيرة.


الوطن السعودية

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