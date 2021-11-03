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زراعة المزاحمية تزيل تعديا في المحلية

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زراعة المزاحمية تزيل تعديا في المحلية زراعة المزاحمية تزيل تعديا في المحلية
أزال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، تعديات تمثلت في عقم ترابي داخل حدود متنزه «المحلية»، الواقعة جنوب طريق «مكة المكرمة - الرياض». وأشارت مصادر إلى أنه تم رصد التعديات قبل قرابة أسبوعين، وتمثلت في وجود عقم ترابي، بطول 600 متر، داخل متنزه «المحلية»، فباشرتها فرق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وتمت إزالة التعديات الثلاثاء الماضي بمتابعة من المحافظة.

وأكدت المصادر أنه سيتم تطبيق العقوبات واللوائح النظامية بحق المخالفين والمتعدين على الأراضي الحكومية.

سبق أن صدر لمتنزه «المحلية» و«الخرارة» بمحافظة المزاحمية توجيه رسمي في 1377 هـ، للمحافظة على الموقعين، وعدم التعدي عليهما، وصدق على ذلك من المحكمة الكبرى برقم 521/6.


الوطن السعودية

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