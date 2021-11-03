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افتتاح فاعليات المعرض الثاني للكتاب في أسوان

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افتتاح فاعليات المعرض الثاني للكتاب في أسوان افتتاح فاعليات المعرض الثاني للكتاب في أسوان

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افتتح اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم الأربعاء، معرض أسوان الثانى للكتاب، والذي تنظمه وزارة الثقافة متمثلة في فرع ثقافة أسوان، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب وجامعة أسوان وذلك بحضور الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، ورئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والدكتور مجدي محمد على ناءب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق ومنسق عام الجامعة والدكتور فريد عبدالظاهر عميد كلية دار العلوم السابق.

واكد الدكتور ايمن عثمان، رئيس جامعة اسوان، أهمية هذا التعاون في اقامة فاعليات المعرض الثانى للكتاب والمقام بمسرح فوزي فوزي الصيفي بمدينة أسوان، خلال الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر الجاري، والذي يضم العديد من المؤلفات والكتب والمجالات في مختلف التخصصات الثقافية والمتنوعة، والتي تم طرحها باسعار رمزية حتي تتناسب مع الطلاب والعمل على زيادة مدارك المعرفة والثقافة لدي الجمهور من خلال اقتناء الكتاب والقراءة كما سيشهد المعرض العديد من الامسيات الثقافية والفنية والشعرية والانشاد الديني.

المصرى اليوم

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