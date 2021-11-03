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رئيس «زراعة النواب» يوضح جهود حل أزمة الأسمدة.. إنذار المصانع وكروت ذكية

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رئيس «زراعة النواب» يوضح جهود حل أزمة الأسمدة.. إنذار المصانع وكروت ذكية رئيس «زراعة النواب» يوضح جهود حل أزمة الأسمدة.. إنذار المصانع وكروت ذكية

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قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها عالمية أثرت على بالسلب، مضيفًا أن سماد اليوريا وصل سعره إلى 900 دولار بزيادة أكثر الضعف.

وأوضح «الحصري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن اللجنة عقدت جلسة أمس الثلاثاء مع كل أطراف الزراعة لمناقشة أزمة الأسمدة، مضيفا أنه تم اتخاذ عدة إجراءات أبرزها الاتفاق مع وزير الزراعة على تسليم الكروت الذكية للجمعيات الزراعية التي بموجبها سيتم تسليم الأسمدة للمزارعين.

وتابع أنه تم إنذار المصانع بتسليم 55% من حصة إنتاج الأسمدة لوزارة الزراعة والتي تتولي توزيعها على الجمعيات الزراعية وتصل إلى 3 ملايين و600 ألف طن، وذلك بعد توريد حوالي 2.2 مليون طن بما لا يكفي احتياجات المزارعين.

وأكد رئيس لجنة الزراعة، أنه تقرر تشكيل لجنة مصغرة في حالة انعقاد دائم للتواصل مع كل الوزارات المعنية وعقد جلستين على مدار يومين أسبوعيًا.

المصرى اليوم

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