محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف الطريق الدائري الجديد في شبين الكوم

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قام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بجولة ميدانية بتفقد أعمال رصف وتطوير وتوسعة الطريق الدائري الجديد بحي غرب شبين الكوم بطول 2،400 كم وبتكلفة 8 مليون جنيه، باعتباره طريق هام وحيوي يربط مدينة شبين الكوم بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذ وإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، رافقه رئيس حي غرب شبين الكوم، يأتي هذا في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطريق من مزلقان العبدوحتي طريق الماي، حيث يبدأ الطريق الدائري من شارع جمال عبدالناصر مروراً بمزلقان العبدوينتهي بطريق منوف الجديد، ومن المقرر رصف الطريق بأكمله بطبقتين أسفلت ليتحمل مرور سيارات النقل الثقيل المتجهة إلى المناطق الصناعية بمدينة السادات، كما سيتم الإنتهاء من تنفيذ رصف الطبقة النهائية للطريق خلال الأسبوع القادم.

وعقب التفقد أجري محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة قويسنا، تابع خلالها أعمال رصف ورفع كفاءة طريق قويسنا – شبين الكوم المزدوج بتقنية (FDR) أمام منطقة طلائع الجيش، حيث تابع المحافظ أعمال إعادة تدوير بكامل العمق للطريق وجاري إزالة الطبقة الأسفلتية المتهالكة بطول 3،5 كم للاتجاهين ( إجمالي 7 كم ) وبتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه، رافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وممثل عن الهيئة الطرق والكباري بالمحافظة.

وتم الإنتهاء من رصف 1,5 كم وجارى تنفيذ باقي الطريق، حيث أن تقنية (FDR) تساهم في عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفر اقتصادي كبير وبأسرع معدلات تنفيذ.

كما شدد محافظ المنوفية على القائمين ببذل المزيد من الجهد لسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير لتيسير الحركة المرورية مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة للرصف، مؤكداً أن طريق شبين الكوم- قويسنا المزدوج يعد طريقاً حيوياً ومحوري يربط مدينة قويسنا بعاصمة المنوفية، مشيراً أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في قطاع رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق لم تشهدها من قبل لتقديم خدمة مميزة للمواطن المنوفي.

كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهداء بشارع الجيش مدخل مدينة قويسنا، رافقه مدير عام هيئة للأبنية التعليمية بالمنوفية، حيث تم الإنتهاء من تركيب بكيات حديد الكريتال واعمال تكسية السور الخارجي وكذا أعمال البلدورات والأعمدة الكهربائية وجاري تركيب الجرانيت والأحواض الزراعية.

ووجه المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بتكثيف الإنارة على النصب التذكاري لإضفاء مظهر جمالي بالميدان، مع وضع تصور بتطوير المنطقة المحيطة بالميدان ضمن أعمال التطوير، مؤكداً على ضرورة متابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة، فيما أضافت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري حالياً العمل برفع كفاءة وتطوير ميدان السادات بقويسنا بالتوازي مع أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهداء، وذلك ضمن خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة بهدف إحداث واجهة ولمسة جمالية وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تشهدها المنوفية في شتى القطاعات الخدمية.