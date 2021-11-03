رئيس جامعة طنطا: إطلاق قافلة طبية كبرى للوادى الجديد الخميس والجمعة

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شهد الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم، إطلاق قافلة طبية كبرى من الجامعة إلى محافظة الوادى الجديد، حيث وجه فريق القافلة الطبىة بتقديم الرعاية الطبية على أعلى مستوى لأبناء الوادى وصرف كافة الأدوية بالمجان.

وأكد رئيس الجامعة أن هناك أولوية لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحًا أن القافلة تم إطلاقها بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور محمود ذكى أن قوافل الجامعة تجوب القرى والمراكز الأكثر احتياجًا بالغربية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، كما وصلت إلى المحافظات الحدودية في حلايب وشلاتين وابو رمادة ومحافظة مرسى مطروح.

جاء ذلك خلال استقباله أعضاء القافلة، اليوم، قبل سفرهم بحضور الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أضاف رئيس الجامعة أن القافلة تضم 15 تخصصا و29 طبيبًا لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء وإجراء الجراحات بالمجان لأبناء الوادي الجديد يومى الخميس والجمعة القادمين في تخصصات (الباطنية – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك –العظام- الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال – التخدير).