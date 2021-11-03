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"التجارة": ضبط ومصادرة 5 أطنان من الإسفنج المستعمل وغير الصالح للاستخدام بمستودع في مكة المكرمة

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"التجارة": ضبط ومصادرة 5 أطنان من الإسفنج المستعمل وغير الصالح للاستخدام بمستودع في مكة المكرمة "التجارة": ضبط ومصادرة 5 أطنان من الإسفنج المستعمل وغير الصالح للاستخدام بمستودع في مكة المكرمة

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستودعاً في منطقة مكة المكرمة تستخدمه عمالة مخالفة لإعادة تدوير الإسفنج المستعمل وغير الصالح للاستخدام وإعادة بيعه كمنتج جديد، حيث تم ضبط ومصادرة أكثر من 5 أطنان من الإسفنج.

وفي التفاصيل، بعد أعمال تحر ومتابعة وبالتنسيق مع النيابة العامة، قامت الفرق الرقابية للوزارة بمشاركة فرقة المهمات والواجبات بأمانة العاصمة المقدسة بالوقوف على أحد المستودعات بمركز أم الراكة بمنطقة مكة المكرمة، وبتفتيش المستودع عثر بداخله على كميات كبيرة من الاسفنج المستعمل وغير الصالح للاستخدام، تجاوزت 5 أطنان، ومعدات تستخدم في إعادة التدوير، بالإضافة لأوراق ثبوتية وفواتير خاصة بالعمالة المخالفة، حيث تم ضبط ومصادرة جميع الموجودات بالمستودع، والتواصل مع الجهات الأمنية لضبط العمالة الهاربة، واستدعاء مالك المستودع لاستكمال الإجراءات النظامية، كما تم التحفظ على الأوراق الثبوتية والفواتير لوجود شبهة تستر تجاري.

هذا وتؤكد وزارة التجارة على أهمية نظامية أعمال كافة المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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