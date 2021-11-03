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الاتفاق ينهي تحضيراته للتعاون .. وعودة حامد ومحنشي للتدريبات

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الاتفاق ينهي تحضيراته للتعاون .. وعودة حامد ومحنشي للتدريبات الاتفاق ينهي تحضيراته للتعاون .. وعودة حامد ومحنشي للتدريبات

الاتفاق ينهي تحضيراته للتعاون .. وعودة حامد ومحنشي للتدريبات

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الأربعاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيرًا لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد تركز على الجانب الفني، فبعد الإحماء أدى اللاعبون التدريبات اللياقية على عدة محطات، ثم قسم فلادان لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية؛ واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وشهد التدريب مشاركة لاعبي الأخضر الأولمبي حامد الغامدي وإبراهيم محنشي بعد فراغهما من المشاركة مع الأخضر والتأهل إلى كأس آسيا تحت 23 سنة والتي ستُقام في أوزبكستان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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