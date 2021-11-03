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المملكة تقدِّم مشاريع ضخمة لاستقبال السيَّاح من دول العالم

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المملكة تقدِّم مشاريع ضخمة لاستقبال السيَّاح من دول العالم المملكة تقدِّم مشاريع ضخمة لاستقبال السيَّاح من دول العالم
على هامش معرض لندن.. الرئيس التنفيذي للهيئة للسياحة يؤكد:

المملكة تقدِّم مشاريع ضخمة لاستقبال السيَّاح من دول العالم

أكد فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، أن المملكة تقدِّم مشاريع ضخمة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم، بجانب نسبة ومعدل أمان مرتفع للتعامل مع ظروف الجائحة، مثل ارتفاع نسبة التطعيم، ونجاح الإجراءات.

وأفاد "حميد الدين" بأن "موسم الرياض" رفع معدل الزيارات بنسبة 30% عام 2019، ومن المتوقع تضاعُف هذا الرقم لاحقًا. موضحًا أن مشاركة المملكة في أكبر سوق للسفر العالمي في العاصمة البريطانية تأتي لتُجدِّد رسالة المملكة بأننا مع العالم من أجل حقبة جديدة من السياحة بعد الظروف التي فرضتها تحديات الجائحة.

وأشار إلى أن نسبة التحصين والتطعيم من الفيروس بلغت 60% في المملكة، مع ربط تطبيق "توكلنا" السعودي؛ ليكون أول تطبيق يجري ربطه مع منظومة الاتحاد الدولي للنقل "إياتا"؛ ليستفيد منه الزوار والسياح السعوديون، وفق "العربية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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