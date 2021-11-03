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مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 8 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك

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مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 8 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 8 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك

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يبحث العديد من المتابعين موعد عرض مسلسل بربروس والقنوات الناقلة بالترجمة العربية لمتابعة المسلسل التاريخي ، ويبحثون عن موعد عرض مسلسل خير الدين بربروس على trt 1 التركية التى يتابعها عشاق الدراما التركية من الجمهور العربي

يتم عرض مسلسل بربروس Barbaros الحلقة الثامنة على قناة تى ار تى trt التركية الخميس 4 -11-2021 والخميس من كل أسبوع .
وتعاد الحلقة مترجمة بالعربية على قناة الفجر الزائرية الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 5-11-2021 وتنقل قناة البرموك المسلسل أيضاً الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة .


تردد القنوات الناقلة لمسلسل بربروس

مسلسل بربروس الحلقة 6 - صورة أرشيفية

تم بث أول حلقة من مسلسل بربروس فى سبتمبر ويتم بث حلقة جديدة شيقة كل أسبوع وينتظر الجمهور المصري والجمهور العربي مشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل التركي يتحدث مسلسل بربروس عن البحار المسلم الذذي قاتم بفتوحات كبيرة على ساحل البحر المتوسط بمعاونه أخوه يقوم بدور البطولة الفنان التركي انجين التان الذي قام ببطولة مسلسل أرطغرل الشهير ويشاركه البطولة أولاش استبه >

تعرض قناة trt المسلسل بلغته التركية مترجمة للغة العربية ويتم إعادة المسلسل على قناة اليرموك السبت 8 مساء بتوقيت القاهرة يعد بث الحلقة الثالثة من مسلسل بربروس الأحد الساعة 11 صباحاً

مسلسل بربروس الحلقة 6 - صورة أرشيفية

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المصرى اليوم

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