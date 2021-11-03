أستاذ أدوية: الإيدز قتل ملايين البشر.. وقلة ربحية اللقاحات سبب ظهور كورونا

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علق الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأدوية، على أخبار متداولة عن ظهور فيروس جديد بالصين؛ قائلا إن مطالبة بكين مواطنيها بتخزين الغذاء سببه انتشار موجة ثانية جديدة من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم رصد 50 حالة محلية؛ وهو الأمر الذي قد يدفعهم لإغلاق بعض المناطق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن كل فترة يظهر في العالم وباء جديد؛ وبالتالي فإن التوجه العالمي لمحاربة الوباء لا يتيح للبحث العلمي وضع خطة لتوقع ظهور الأوبئة؛ حيث أن الشركات الخاصة هي التي تصنع اللقاحات وليس الدول.

ولفت إلى أن ظهور الفيروس الجديد (كورونا)؛ جاء نتيجة عدم إعطاء الفيروسات القديمة أي اهتمام لمجابهتها، مشيرًا إلى أن وفيات الإيدز منذ ظهوره (تسبب في ملايين الوفيات)، أكثر بكثير من وفيات كوفيد-19.

وأكد أن ربحية اللقاحات القليلة أدت لعدم الاهتمام بإنتاج لقاحات جديدة تتصدى للفيروسات؛ وهذا أحد أسباب ظهور كورونا وغيره من الفيروسات، موضحًا أن قارة إفريقيا هي الأقل حصولاً على اللقاحات (أقل من 6%)؛ وهذا الأمر سيجعل ظهور تحورات جديدة ممكنًا، مؤكدًا ظهور فيروس جديد «كل كام سنة».

ولفت إلى أن التحور الحاصل في روسيا حاليًا تحت الدراسة ويمثل رقم 3 بعد متحور دلتا وقريب منه؛ لافتًا إلى أنه لا يُمكن اعتبار المتحور الروسي بأنه الأشد شراسة، حيث يوجد 9 متحورات من كوفيد-19 حول العالم؛ من بينهم ألفا ودلتا وبيتا وجاما الأشد خطرًا، و5 آخرين قيد الدراسة منهم المتحور الروسي الجديد.