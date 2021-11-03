مقترح تشريعي لتوفير سكن للمسنة المطلقة غير الحاضنة

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كشفت النائبة مايسة عطوه، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بتعديل تشريعي، في قانون المسنين، ينص على توفير مسكن للمطلقة المسنة ممن تخطت الـ65 عامًا، ولديها أطفال ولا تملك مأوى، وكذلك حال تعرضها للطرد أو أي ازمة يشترط وضع شكل لهذه الحالات واشتراطات لحصولها على مسكن حفظا عليها من أن يكون مصيرها الشارع. وتابعت مايسة عطوة، أن بكون ذلك طبقا لمبادرة حياة كريمة، وينص عليه القانون طبقا لإطار تشريعي صارم.

وأكدت عطوة، ضرورة التزام الإسكان بالتعاون مع التضامن، بتوفير جبانات عامة للمسن المعوز، في حالة ما إذا لم يكن له مكان يُدفن به، مشيرة إلى أن هذه الجبانات تضم تحت رعاية وإدارة الصندوق صندوق رعاية المسنين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح نال إعجاب وموافقة جميع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وممثلي الحكومة باللجنة، وهو الآن محل دراسة.

وأشارت البرلمانية، إلى أن مشروع قانون حماية المسنين، يعمل على توفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية، والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة، والرعاية النفسية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى الحق في الحماية القانونية والقضائية، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.

تواصل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اليوم الأربعاء، مُناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان؛ التعليم والبحث العلمي – الشؤون الصحية – الشباب والرياضة – السياحة والطيران المدني – الإعلام والثقافة والآثار – النقل والمواصلات – الخطة والموازنة – الشؤون الدستورية والتشريعية.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، ممثلين لوزارات؛ العدل – الداخلية- التضامن الاجتماعي – المالية- الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- الشباب والرياضة- النقل- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – التنمية المحلية – السياحة والآثار- الطيران المدني – وزارة الإعلام – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة- البنك المركزي.