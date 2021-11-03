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حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

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حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة بيراميدز، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف، أحمد يحيى.

خط الدفاع: داميون لوي، محمد عبدالسلام، محمد مجدي، السيد سالم، صبري رحيل، هشام صلاح.

خط الوسط: سعيدو سيمبوريه، مروان عطية، خالد الغندور، فوزي الحناوي، أحمد نبيل مانجا، عبدالغني محمد، ساليفو مورو، كريم الديب، كريم ممدوح، أحمد عادل ميسي.

خط الهجوم: مابولولو، أحمد على.

المصرى اليوم

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