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محمد صلاح يدعو نجم المصري البورسعيدي لحضور مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

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محمد صلاح يدعو نجم المصري البورسعيدي لحضور مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد محمد صلاح يدعو نجم المصري البورسعيدي لحضور مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

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تواصلت إدارة نادي ليفربول مع ياسر الشنواني، لاعب المصري البورسعيدي السابق، لتوجيه دعوة حضور مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بطلب من محمد صلاح قبل أيام.

ويلتقي الريدز مع بطل إسبانيا مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وعبر الشنواني والذي يقيم في إنجلترا، عن سعادته البالغة بدعوة محمد صلاح كما عبر عن فخره الشديد بما يقدمه الدولي المصري في الملاعب الأوروبية.

ويعد ياسر الشنواني من أبرز نجوم الجيل الذهبي في صفوف النسر الأخضر وكان ضمن القوام الأساسي الذي حقق لقب كأس في نسخة 1998.

ويعيش محمد صلاح أوقات رائعة على المستوى الفني وتسجيل الأهداف الحاسمة وهو ما دفع عدد من خبراء اللعبة لترشيحه من أجل الفوز بالكرة الذهبية.

ويتميز صاحب الـ29 عاما بمواقفه الإنسانية والخيرية في إنجلترا بصفة عامة ومحيط مدينة ليفربول بصفة خاصة وهو ما جعله يحظى بمزيد من الحب والاحترام في المجتمع الأوروبي.

وسيضمن ليفربول بنسبة كبيرة التأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا في حال تحقيقه الفوز في مباراة اليوم على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.

محمد صلاح - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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