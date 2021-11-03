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موقف محمد الشناوي من اللعب فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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موقف محمد الشناوي من اللعب فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك موقف محمد الشناوي من اللعب فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن دخول محمد الشناوي ضمن حسابات الجهاز الفنى بقيادة موسيماني ضد في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وأشار المصدر إلى أن موسيماني قرر ضم محمد الشناوي، حارس الفريق، إلى قائمة مباراة الزمالك .

وكان الشناوي قد غاب عن مباراة المرج الودية التي اقميت بالأمس الثلاثاء استعدادا للزمالك.

وتترقب جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية للقاء المهم والمترقب في قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022 .

يلتقي الزمالك صاحب العلامة الكاملة ببطولة الدوري هذا الموسم في اول جولتين بـ6 نقاط مع نظيره النادي الأهلي الذي حقق نفس الانتصارات في واحد من اهم واقوي مباريات الدوري على الإطلاق والتى تحظي بالشعبية الأولي والأكبر في والوطن العربي باعتبارها الكلاسيكو الأقوي والأهم فنيا وجماهيريا .

موعد مباراة القمة

تنطلق مباراة القطبين الزمالك والأهلي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي بعد افتتاحه رسميا بعد الصيانة الدورية ليعود للخدمة من جديد باستضافة مباراة القمة

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تقام مباراة القمة بين الفريقين الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11 -2021 عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة- مصر .

المصرى اليوم

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