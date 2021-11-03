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إدانة فلسطينية لهدم المنازل

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إدانة فلسطينية لهدم المنازل إدانة فلسطينية لهدم المنازل
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحجج وذرائع مختلفة، أبرزها «عدم الترخيص» كوصفة جاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة «ج».

وقالت الخارجية في بيان: إن قيام قوات الاحتلال بهدم منزل في جبل المكبر ومتجرين في بلدة حزمة بالقدس المحتلة، وهدم منزل في قرية الجوايا في يطا جنوب الخليل يعد دليلا على التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن غالبية التقارير الفلسطينية والإسرائيلية والدولية تُجمع على أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي، منها التقرير الأخير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في فلسطين، والذي أكد الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21 خلال هذا العام، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.


الوطن السعودية

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