الخارجية الأمريكية: إرهاب حزب الله فاقم معاناة اللبنانيين

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بينما شهد لبنان، الأربعاء، ارتفاع أسعار المحروقات، ضمن أزمة اقتصادية تعيشها البلاد، وعجز الحكومة عن معالجتها، اعتبرت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، أن أنشطة «حزب الله» فاقمت معاناة الشعب اللبناني، مجددة التأكيد أنه منظمة إرهابية. كما شددت على أن الحزب المدعوم من إيران يشكل أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى مُفاقمة أزمات البلاد.

منظمة ارهابية

قالت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مقابلة مع صحيفة «الجمهورية» اللبنانية، اليوم الأربعاء: «يتزايد اعتراف العالم بحقيقة الحزب كل يوم، فهو ليس مدافعا عن لبنان كما يزعم، إنما هو منظمة إرهابية مكرسة لدفع أجندة إيران الخبيثة. وتابعت «غريفيث»: «حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية أجنبية، وأنشطته الإرهابية وغير المشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته». ورأت أن الحزب أكثر اهتماما بمصالحه ومصالح إيران، الراعية له، من مصالح الشعب اللبناني.

أزمات داخلية

فيما يتعلق بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على رجال أعمال وسياسيين لبنانيين، فأكدت الناطقة الإقليمية: «فرض العقوبات على هؤلاء الأفراد الثلاثة لم يجرِ بطريقة عشوائية، بل مدعومة بالأدلة». كما طالبت الحكومة والسلطات اللبنانية بمحاسبة الفاسدين، لأن «المتضرر الأكبر من هذا الفساد المستشري هو المواطن اللبناني».

ارتفاع أسعار المحروقات

أفاد تقرير في لبنان، الأربعاء، بارتفاع أسعار جميع المحروقات، حيث ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 7800 ليرة، والديزل أويل 7700 ليرة، والغاز 10200 ليرة. ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، أصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 304 آلاف ليرات لبنانية، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 313 ألفا و400 ليرة لبنانية. وطبقا للوكالة، بلغ سعر المازوت 282 ألفا و500 ليرة لبنانية، وقارورة الغاز 244 ألفا و500 ليرة لبنانية.

من تصريحات الناطقة باسم الخارجية الأمريكية:

أنشطة «حزب الله» فاقمت معاناة الشعب اللبناني، وهو منظمة إرهابية

الحزب المدعوم من إيران يشكل أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى مُفاقمة أزمات البلاد

على الحكومة والسلطات اللبنانية محاسبة الفاسدين، لأن المتضرر هو المواطن اللبناني