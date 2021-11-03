"البرهان" بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة

★ ★ ★ ★ ★

أشار إلى أنها ستكون مدنية من التكنوقراط

ذكر القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم "الأربعاء"، أنه بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة مدنية تكنوقراط.

وقال "البرهان": "إن الجيش حريص على حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة"؛ وفقًا للتلفزيون السوداني.

وأصدر "البرهان" تصريحاته عقب لقائه مع الممثل السامي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الرئيس الأسبق لنيجيريا أولوسيجون أوباسانجو، الذي وصل إلى السودان للتوسط بين الفرقاء بهدف الوصول إلى حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.