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غدًا في الدوحة .. الأخضـر يواجه قطـر في ثاني مباريات البطولة الدولية

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غدًا في الدوحة .. الأخضـر يواجه قطـر في ثاني مباريات البطولة الدولية

تستأنف غدًا الخميس مباريات بطولة قطر الدولية الودية لكرة اليد بعد يوم الراحة التي منحته اللجنة المنظمة للبطولة للمنتخبات المشاركة "قطر – – الكويت – إيران"، حيث يلتقي السعودي عند السادسة والنصف مع نظيره القطري على صـالة نادي الدحيل.

وخضع لاعبو الأخضر اليوم الأربعاء لحصة مخصصة للفيديو لمراجعة الأخطاء الفنية في لقاء إيران فيما تبعتها حصة تدريبية على صالة الدحيل طبق من خلالها اللاعبون عددًا من الخطط الهجومية والدفاعية تحت إشراف الفرنسي "ديديه دينارت".

ويُشارك الأخضر في البطولة الدولية الودية ضمن البرنامج الزمني الإعدادي للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقرر إقامتها في "المنطقة الشرقية" خلال الفترة من 18 – 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة 2023م بالسويد وبولندا.

يُذكر أن مباريات اليوم الأول من البطولة شهدت خسارة المنتخب السعودي أمام إيران 16-24، فيما فاز منتخب قطر على الكويت 32-19.

غدًا في الدوحة .. الأخضـر يواجه قطـر في ثاني مباريات البطولة الدولية

غدًا في الدوحة .. الأخضـر يواجه قطـر في ثاني مباريات البطولة الدولية

غدًا في الدوحة .. الأخضـر يواجه قطـر في ثاني مباريات البطولة الدولية

غدًا في الدوحة .. الأخضـر يواجه قطـر في ثاني مباريات البطولة الدولية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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