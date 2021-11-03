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الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي

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الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي

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قال قاض أمريكي اليوم الأربعاء إن على الأمير البريطاني آندرو الاستعداد لمحاكمة مدنية أواخر العام المقبل على خلفية اتهامات باعتدائه جنسيا على امرأة عندما كانت دون 18 عاما، والتي تعرضت للاعتداء أيضا من رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

وقال لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إنه يتوقع بدء المحاكمة فيما يتعلق بالدعاوى المدنية التي أقامتها فرجينيا جوفري بين سبتمبر أيلول وديسمبر 2022، بشرط أن يتسنى إعداد هيئة المحلفين بأمان في ظل جائحة كوفيد-19.

وقال كابلان في مؤتمر عبر الهاتف مع محامي آندرو وجوفري «سأنظر احتمالية أن تكون في سبتمبر، لكن على أية حال، المستهدف هنا هو الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر».

رفعت جوفري (38 عاما) دعوى قضائية ضد آندرو، وهو الابن الثاني للملكة إليزابيث، على خلفية أضرار غير محددة في أغسطس آب.

وقالت إن آندرو أجبرها على ممارسة الجنس في منزل جيسلين ماكسويل رفيقة إبستين لفترة طويلة في لندن، واعتدى عليها في قصر إبستين بمانهاتن وعلى إحدى جزر إبستين الخاصة في الجزر العذراء الأمريكية.

ولم توجه لآندرو، وهو دوق يورك، أي تهم بارتكاب جرائم.

كان إبستين قد انتحر وهو في عمر 66 عاما بأحد سجون مانهاتن في أغسطس آب 2019 بينما كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.

المصرى اليوم

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