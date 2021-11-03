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فراس سعيد: «بتكلم 6 لغات.. وكان نفسي أعمل برنامج عن الطبخ»

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فراس سعيد: «بتكلم 6 لغات.. وكان نفسي أعمل برنامج عن الطبخ» فراس سعيد: «بتكلم 6 لغات.. وكان نفسي أعمل برنامج عن الطبخ»

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كشف الفنان فراس سعيد أنه يسافر كثيرًا ويتحدث 6 لغات وكان يتمنى أن يقدم برنامجًا عن «الطبيخ».

قال سعيد خلال حواره إلى برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين على قناة «CBC»، اليوم الأربعاء، إنه كان تمنى كذلك أن يقدم برنامجًا للسفر وذلك حتى يقدم السفر والرحلات بشكل معين، كما أنه يجيد الطبخ وعمل الوصفات، مشيرًا إلى أن العائق الوحيد أمام تلك الهواية هي أيام التصوير لأنه صعبة وقد تستمر 18 ساعة بمجهود ذهني كبير.

تابع الفنان أنه يحب القراءة جدًا خاصةً التاريخ، وآخر ما قرأه كان عن الصوفية، لأن هناك فلسفة وراء هذا الفكر الصوفي، مشيرًا إلى أنه يحب التأمل والهدوء وكل فترة في حياة الإنسان يوجد هناك شئ يبحث عنه و«يجري وراه».

رأى أنه لم يصل بعد إلى مرحلة النضوج الفني ولازال يكتشف أشياء في نفسه ومؤخرًا وجد نفسه حساسًا بشكل زائد في بعض المشاهد، حيث يترك الشخصية التي يقدمها هي التي تفاجئه أثناء آدائها، وخاصةً في الفيلم الجديد الذي يعمل عليه.

كشف الفنان أنه لم يقدم أي أعمال مسرحية ولكنه يتمنى ذلك خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المعايير التي تحدد قبوله للدور منها إحساسه بالراحة والاقتناع بالفكرة والدور، كما يحدد ذلك الحالة التي يمر بها والوضع ظروف قد تحدث في لحظتها.

«الستات مايعرفوش يكدبوا» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.

المصرى اليوم

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