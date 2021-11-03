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البنتاجون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا

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البنتاجون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا البنتاجون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا

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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن عودة العسكريين من الولايات المتحدة إلى أفغانستان في المرحلة الحالية «غير مرجحة».

وقال ميلي، خلال منتدى أمني نظمه معهد أسبين، اليوم الأربعاء: «هل أتوقع في المستقبل أي دخول جديد لقواتنا المسلحة في أراضي أفغانستان؟ مثل هذه القرارات يتخذها الرئيس... لكنني أعتقد أن ذلك يعد أمرا غير مرجح في المرحلة الجارية».

وتابع: «أعتبر أنه حينما يجري الحديث عن التهديد الإرهابي، سواء من أفغانستان أو أي مكن آخر، يكمن موقفنا المشترك في... ضمان توفر إمكانيات المراقبة لنا... ومن ثم تنفيذ العمليات لشن الضربات... من داخل البلاد أو خارجها».

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة «طالبان» المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

المصرى اليوم

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