نسختها الثانية.. جامعة بنها ووكالة الفضاء تطلقان الحفل الختامي لمدرسة علوم الفضاء (صور)

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نظمت جامعة بنها بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، الأربعاء، الحفل الختامى للمدرسة الصيفية لعلوم الفضاء في نسختها الثانية، برعاية وحضور الدكتور جمال سوسه، رئيس الجامعة، والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور جمال السعيد عضو مجلس النواب رئيس جامعة بنها السابق.

حفل اطلاق النسخة الثانية من فعاليات مدرسة علوم الفضاء

وفى كلمته أكد الدكتور جمال سوسة، أن المدارس الصيفية لعلوم الفضاء تعد من أهم ثمار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية، والذي يهدف إلى نشر علوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية لتخريج وإعداد طالب مؤهل لسوق العمل، يرفع اسم مصر في كافة المحافل الدولية، مشيرا إلى أننا الآن في أزهى مراحل التعاون المثمر والبناء والذي نحرص عليه بغرض تطوير رأس المال الفكري كعنصر أساسي وأصيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي بدوره ينقل مؤسساتنا إلى مصاف الجيل الرابع.

حفل اطلاق النسخة الثانية من فعاليات مدرسة علوم الفضاء

وأضاف رئيس جامعة بنها أن علاقة الجامعة بالوكالة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق شراكة استراتيجية فعالة في مجالات الفضاء، مشيرا إلى أن جامعة بنها بما تمتلكه من قدرات علمية وبشرية بالشراكة مع وكالة الفضاء المصرية، حيث يساهم هذا التعاون المشترك على توطين أحدث التكنولوجيا الحديثة في مجال الفضاء والاتصالات والأقمار الصناعية، وصولا إلى تصنيع قمر صناعي مصري بالكامل بدون الاستعانة بدول اجنبية بأيادي مصرية.

حفل اطلاق النسخة الثانية من فعاليات مدرسة علوم الفضاء

وأشار إلى أن جامعة بنها كانت ومازالت وستظل بيت خبرة وطني للمؤسسات الوطنية بمحافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، حيث تقدم خدماتها العلمية والدراسات الإستشارية والبحثية والعلمية المتميزة للمجتمع في كافة التخصصات والمجالات والخدمات اللوجستية كنموذج عملي وتطبيقي قوي لمبدأ اقتصاد المعرفة وتطوير راس المال البشري.

حفل اطلاق النسخة الثانية من فعاليات مدرسة علوم الفضاء

وأعرب عن سعادته بنجاح فعاليات المرحلة الأولى والثانية لمدارس التدريب الصيفى لطلاب الجامعات المصرية والتى نظمتها جامعة بنها بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية بمقر الجامعة بالعبور، مقدما خالص التهاني للطلاب الذين اجتازوا البرنامج التدريبي، كما قدم الشكر والتقدير لفريق العمل من جامعة بنها والوكالة الذي نظم ونفذ وتابع وقدم الرعاية اللازمة للطلاب خلال فعاليات المدرسة الصيفية.

حفل اطلاق النسخة الثانية من فعاليات مدرسة علوم الفضاء

من جانبه وجه الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، التهنئة للدكتور جمال سوسه على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعيينه رئيسا لجامعة بنها متمنيا لسيادته التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، كما وجه الشكر للدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة السابق وعضو مجلس النواب على جهوده في توقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة والوكالة.

حفل اطلاق النسخة الثانية من فعاليات مدرسة علوم الفضاء

وأشاد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بفعاليات المدرسة الصيفية الثانية لتدريب الطلاب على علوم وتكنولوجيا الفضاء بمقر الجامعة في العبور والذي شارك فيها 325 طالب وطالبة بمختلف الجامعات المصرية، مؤكدا انه يجرى حاليا إنشاء مراكز لتكنولوجيا الفضاء في الجامعات المصرية ومنها جامعة بنها بتمويل من الوكالة ودعمها بالكوادر البشرية والمعدات والأجهزة اللازمة.

حفل اطلاق النسخة الثانية من فعاليات مدرسة علوم الفضاء

وأضاف القوصى أن الطلاب النابغين في الجامعات هم الرصيد العلمي المؤهل للوكالة في حال ضمهم إلى كوادر العمل في برنامج الفضاء الوطني المصري.

حفل اطلاق النسخة الثانية من فعاليات مدرسة علوم الفضاء

من ناحية أخرى شهدت الإحتفالية افتتاح معرض الأغراض المتعددة بمقر الجامعة بالعبور، وافتتاح معرض المشروعات الطلابية، وتكريم عدد من قيادات الجامعة وتكريم المشاركين في المدرسة الصيفية الثانية، بالإضافة إلى تكريم الفرق الفائزة في المشروعات الطلابية.

حفل اطلاق النسخة الثانية من فعاليات مدرسة علوم الفضاء

جامعة بنها ووكالة الفضاء تطلقان فعاليات الحفل الختامى لمدرسة علوم الفضاء في نسختها الثانية.

حفل اطلاق النسخة الثانية من فعاليات مدرسة علوم الفضاء

جاء الحفل بحضور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور وعمداء الكليات ومنسقي ومسؤولي تدريب المدرسة الصيفية ورئيس مجلس أمناء العبور.