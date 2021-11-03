«سياحة وفنادق الأقصر» تنظم احتفالية فنية بحضور رئيس الجامعة

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شهد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية السياحة والفنادق بقاعة المؤتمرات بالجهاز المركزي لمدينة طيبة، بحضور الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل عميد الكلية، ودكتور أحمد عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ودكتور خالد سليمان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، ودكتور مايكل مجدي وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والعاملين، وسط حضور كبير للطلاب.

بدأ حفل الاستقبال، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، اعقبه كلمة الدكتورة صابرين جابر، عميد الكلية، رحبت خلالها برئيس الجامعة والحضور، مهنة الطلاب بالعام الدراسي الجديد. وحثت عميد الكلية الطلاب على ضرورة الاجتهاد والمشاركة في الأنشطة الطلابية، مؤكدة أن إدارة الكلية تفتح بابها لكافة الطلاب لتلقي اقتراحاتهم أو شكاويهم، إلى جانب حرصها على تقديم كل أوجه الدعم لجميع الطلاب على كافة المستويات. فيما أشار الأستاذ الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة -في كلمته- إلى أهمية وجود كلية السياحة والفنادق في محافظة هي سياحية في الأساس، ومدى الدور الذي تلعبه في المساهمة في تنشيط ودعم الحركة السياحية بالأفكار المختلفة، مثنيًا على مشاركة طلاب الكلية في تنظيم كافة المناسبات التي تختص بالجامعة، والتي تُظهر الجامعة في شكل يليق بها.

ووجه رئيس الجامعة الطلاب بضرورة الحضور للكلية والاستفادة من المحاضرات، لافتًا إلى أن ذلك بدوره يسهم في تكوين شخصية الطالب من خلال اكتسابه الخبرات والمهارات المختلفة من الأساتذة ومن واقع مشاركته بالأنشطة في الكلية والجامعة. وفي هذا الصدد .

وأوضح محجوب، مدى حرص الجامعة على توفير البيئة التعليمية والمناخ الملائم لدعم الطلاب من خلال إتاحة مايوفر لهم ممارسة كافة الأنشطة، مشيرًا إلى البدء في تهيئة البنية الأساسية للأنشطة الطلابية، حيث وضعت الجامعة في خطتها؛ إنشاء ملعب خماسي، وكذلك مسرح روماني بمدينة طيبة.

كما اقترح رئيس الجامعة تكوين فرق رياضية للمشاركة بدوري يتم تنظيمه بالكلية بمشاركة كافة الفرق من الصف الأول وحتى الفرقة الرابعة لإدماج الطالب في الحياة الجامعية، منوهًا أن مكتبه بالإدارة المركزية مفتوح امام الطلاب، حيث خصص رئيس الجامعة موعد من 12 ظهرًا وحتى الثانية بعد الظهر لاستقبال الطلاب بمقترحاتهم أو شكاويهم.

وتخلل حفل كلية السياحة لاستقبال الطلاب، والذي أشرفت على تنظيمه الدكتورة فاطمة يوسف ابو زيد منسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية؛ فقرات فنية متنوعة قدمها طلاب الكلية، وتضمنت، فقرة إنشاد ديني ومديح للشيخ عبدالرحيم العطواني، وزينب عبدالناصر، والطالب محمود حسان، وفقرة غناء للطالب ماريو مجدي، كما قدم الطالب محمد عبدالعاطي قصيدة العمة يامنة للخال عبدالرحمن الأبنودي، وفقرة البيت بوكس قدمها الطالب يوسف ممدوح على إيقاع نغمة فيلم شمس الزناتي، ثم فقرة لعروض التنورة، وعرض غنائي للطفلة الموهبة رقية، ثم فقرة الشعر التي ألقى فيها الطالب محمد قصيدة صفير البلبل التي ينسب نظمها إلى الأصمعي وتحدى بها الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور، وفقرة عزف قدمها الطالب يوسف وهبي، ثم فقرة الغناء التي آدتها طالبتين بالكلية.

واختتم حفل كلية السياحة والفنادق بتكريم رئيس الجامعة للطلاب الأوائل بكافة أقسام الكلية، ثم التقط الطلاب الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وقيادات الكلية.