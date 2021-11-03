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طالب أزهري يبتكر أجهزة كهربائية من المخلفات بالأقصر

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طالب أزهري يبتكر أجهزة كهربائية من المخلفات بالأقصر طالب أزهري يبتكر أجهزة كهربائية من المخلفات بالأقصر

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اعلن نادي العلوم والمخترع الصغير بمعهد بنين كوم البعيرات بمنطقة الأقصر الأزهرية، قيام الطالب عيسى محمود شحات طالب بالصف الثانى الإعدادى بمعهد بنين كوم البعيرات، إعادة تدوير المخلفات الصلبة وإعادة تصنيعها بجهود ذاتية والاستفادة منها بطريقة مبتكرة.

وتضمنت الأعمال التي قام بها المخترع الصغير، تكييف ومروحة ومكوك خيط.

وقال الطالب عيسي محمود شحات، ان منهجه في الابتكار يعتمد في التفكير الخروج عن المألوف وتفجير الطاقات الإبداعيــة، موضحا أنه يعمل على تحويل الأشياء القديمة التي تم الاستغناء عنها إلى اكتشافات وابتكارات، موضحا انه صمم تكييفا صغيراً من مخلفات بسيطة تتمثل في محركات من قطع البلاستك وبعض الأخشاب وتثبيتها وتوصيل الدائرة الكهربائية بها للموتور الذي يقوم بتشغيل التكييف؛ وابتكر مروحة أرضية من خلال بعض قطع البلاستك وبعض الأسلاك التي يتم تزويد محركها بالطاقة اللازمة عن طريق بطارية موبايل قديمة لتخزين التيار الكهربائي ويتم شحنها بسهولة ويسر عن طريق روزة موصلة بالبطارية؛ كما قام بعمل مكوك لجمع خيط ماكينة الخياطة والذى يعمل بموتور.

ويطمح عيسى شحات أن تكون ابتكاراته أكثر تميزاً بما يتماشى وسياسات الأزهر الرامية للتطوير والابتكار ويأمل تقديم خدمة لمجتمعه ذات جودة عالية وبطرق مغايرة تسهم في تحقيق نقلة نوعية عالمية.

المصرى اليوم

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