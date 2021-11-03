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الأهلي المصري يواجه غريمه التقليدي الزمالك في الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022، الجمعة الموافق 5 – 11- 2021.

و ينطلق اللقاء بين الأهلي والزمالك عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة- مصر، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات- أبوظبي- دبي .

والتقى القطبان 122 مرة في الدوري المصري، تفوق الفريق الأحمر 46 مرة آخرها الموسم الماضي، بينما فاز الزمالك 27 مرة آخرها الموسم قبل الماضي، وتعادلا في 49 مواجهة.

وسجل الأهلي 148 هدفا، بينما أحرز الزمالك 105 أهداف. آخر انتصار حققه الأهلي كان تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي، وتفوق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وكان ذلك في الدور الأول من الموسم الماضي .

أما الزمالك فحقق آخر فوز له على الأهلي في الموسم قبل الماضي ضمن مباريات الدور الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي أيضا .

أول مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في أول موسم للدوري المصري 1948 – 1949، وتعادلا 2-2.

أما آخر مباراة فكانت في الدور الثاني للموسم الماضي وتعادلا بهدف لكل منهما، وأحرز للأهلي صلاح محسن الغائب للإصابة، وتعادل فرجاني ساسي الذي لن يتواجد في القمة أيضا بعد رحيله لقطر .

وعلى صعيد الهدافين لايزال رقم حسام حسن مهاجم الأهلي والزمالك السابق خالدا بعد إحرازه 9 أهداف بمعدل 5 مع الأحمر و4 مع الأبيض، بينما يتصدر محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق قائمة هدافي فريقه برصيد 7 أهداف بالتساوي مع توتو .

أما قائمة هدافي الزمالك فيتصدرها علاء الحامولي وخليل قدري برصيد 5 أهداف لكل منهما.