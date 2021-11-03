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سيراميكا كليوباترا يحشد نجومه لمواجهة المقاصة

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سيراميكا كليوباترا يحشد نجومه لمواجهة المقاصة سيراميكا كليوباترا يحشد نجومه لمواجهة المقاصة

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أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة للمقاصة بالدوري الممتاز.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع مصر للمقاصة، في الثالثة عصر الخميس، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم: حراسة المرمى: عامر عامر- محمد كوكو

خط الدفاع: مصعب البطاط- وليد عبدالمنعم- عبدالله محمود- سيف تقا- محمود البدري- أحمد محسن- عمرو الحلواني- محمود نعيم .

خط الوسط: كوامي بونسو- محمد حسن- محمد توني- محمد إبراهيم- محمود نبيل- بلال السعيداني- ايفانز منساه- شريف دابو- جمال السعيد- مصطفى ميسي.

خط الهجوم: باسم مرسي- شادي حسين.‎

المصرى اليوم

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