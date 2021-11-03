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بدر رجب: الأهلي لديه حافز أكبر للفوز على ..وهذا اللاعب مفاجأة القمة

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بدر رجب: الأهلي لديه حافز أكبر للفوز على الزمالك..وهذا اللاعب مفاجأة القمة بدر رجب: الأهلي لديه حافز أكبر للفوز على ..وهذا اللاعب مفاجأة القمة

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أكد بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لديه حافز أكبر للفوز على غريمه التاريخي خلال مباراة القمة التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز .

وقال رجب في تصريحات عبر قناة «الأهلي»: «كل الأمور مهيئة للاعبي الأهلي لتقديم مباراة كبيرة في مواجهة الزمالك»، مضيفاً: «أتوقع أن يدخل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، مواجهة الزمالك بنفس تشكيل وخطة لعب الأهلي التي لعب بها في لقاء الإسماعيلي في الجولة الأولى بالدوري».

وعن مفاجأة الأهلي في المباراة قال: «أتوقع أن تشهد مباراة القمة القادمة بيرسي تاو وأن يكون ورقة رابحة في خط هجوم الأهلي لهز شباك الزمالك»، مشدداً في الوقت ذاته على أن تاو وميكيسوني لا غنى عنهم في التشكيل الأساسي لكتيبة الشياطين الحمر في مواجهة الأبيض«.

وأوضح رجب أن الإعداد النفسي مهم جداً للاعب في علم كرة القدم الحديثة، مشيراً :«مباراة القمة تصنع نجوم وتكون بمثابة إثبات للذات بالنسبة للاعبين الذين يشاركون لأول مرة في مسيرته الاحترافية بهذه المواجهة التاريخية».

وألمح المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الجزيرة: «لعبت أكثر من 10 مباريات قمة خلال مسيرتي الكروية مع الأهلي، وتعتبر المباراة التي فاز بها الأهلي بالناشئين على حساب الزمالك 3-2 أصعب لقاء خضته في حياتي».. منهياً حديثه بالقول: «حمدي فتحي وعمرو السولية يشبهوني كثيراً في الأداء بأرضية الملعب بالجيل الحالي للأهلي».

المصرى اليوم

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