مرشحان يتنافسان على الرئاسة.. تعرف على المرشحين لانتخابات المصري البورسعيدي

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اختتمت لجنة تلقي طلبات الترشيح في انتخابات مجلس إدارة النادي المصري المقرر اجراءها 24 ديسمبر المقبل، في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء أعمالها وذلك بعد تلقيها اليوم طلبات ترشيح 13 عضوًا على كافة المناصب وبذلك يصبح عدد المرشحين على كافة المناصب 28 مرشحًا وذلك على النحو التالي:-

منصب رئيس مجلس الإدارة: محمد عبدالمجيد أبوطالب ومعتز عوض مشكاك.

بينما ترشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كل من المهندس محمد ابراهيم السيد سلامة ومحمد عبده حامد المحروقي ومرسي عبده محمود سرحان.

وفي منصب أمين الصندوق، إبراهيم على محمد هلال

وعلى منصب العضوية فوق السن: أحمد الحسيني فهمي شحاته وأسامة محمود مصطفى محمد وتامر السعيد محمد صبحي وحنان محمد سليمان الألفي وصالح محمد رسمي وطارق عبدالرازق غانم وعبده عبدالحليم ابراهيم وعماد الدين محمد أحمد حسن يوسف وعماد عبده التابعي والمهندس على إبراهيم محمد هلال وعلي فكري على المناوي ومحمد محمد صالح مانع، وشهرته «حمادة مناع»ومحمد محمد محمد سعد ومحمد مصطفى السيد الجمل ووائل رمضان السيد بدوي

منصب العضوية تحت السن: أحمد السيد محمد عوض الطحان وإسلام إبراهيم مصطفى عطية وعبدالرحمن السيد عبدالرحمن أبوالنجا ومحمد ناجي حلمي محمود عاشور وميرنا أشرف أحمد محمد أبوصير وهشام محمد السيد معوض حسين ووليد على ابراهيم محمد سالم.

ولم يترشح أي من أعضاء مجلس إدارة المصري الحالي برئاسة سمير حلبية، في الانتخابات المقبلة.

الجدير بالذكر أن المرشح محمد صالح محمد الدسوقي، وشهرته «محمد البرنس» والذي كان قد تقدم بأوراق ترشيحه أول من أمس على منصب العضوية قد قام اليوم الأربعاء بسحب أوراق ترشيحه.