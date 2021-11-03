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أمين حائل يتناقش مع "بلدي الشملي" حول الموضوعات التي تخص شأن المحافظة

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بحثا برنامج التشوُّه البصري وما تم إنجازه.. وناقشا رفع فئة البلدية

أمين حائل يتناقش مع

ناقش أمين منطقة حائل، المهندس سلطان الزايدي، في مكتبه بالأمانة اليوم الأربعاء مع المجلس البلدي بمحافظة الشملي بعض الموضوعات التي تخص شأن المحافظة، كبرنامج التشوه البصري، وما تم إنجازه في محافظة الشملي، كما تم مناقشة رفع فئة بلدية الشملي.

وتفصيلاً، هنَّأ عيد السويلم، رئيس المجلس، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس، "الزايدي" بمناسبة تكليفه أمينًا لمنطقة حائل، قبل أن تبدأ مناقشة الموضوعات التي تخص شأن المحافظة.

وقدَّم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الشملي شكرهم وتقديرهم لأمين منطقة حائل لحسن الاستقبال، ورحابة الصدر، وكرم الضيافة، متمنين له مزيدًا من التقدم والازدهار في مجاله الوظيفي، وأن يعود بالنفع والنماء والتطور على منطقة حائل ومحافظاتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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