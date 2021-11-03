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الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني

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الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني

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أصدرت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا وجهت فيه نداء إلى الجيش السوداني لإعادة ومؤسسات الدولة التي يقودها المدنيون في السودان.

ودعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا الجيش السوداني إلى إعادة الحكومة ومؤسسات الدولة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان «بشكل كامل وفوري» والإفراج عن جميع المحتجزين في السودان في الأحداث الأخيرة، كما حثت على رفع حالة الطوارئ في البلاد.

وشددت الدول الـ4 على ضرورة مزيد من الحوار من أجل «شراكة مدنية عسكرية حقيقية» في الفترة الانتقالية المتبقية وحتى الانتخابات.

المصرى اليوم

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