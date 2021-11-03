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الإنذار البرتقالي .. مقترح غريب لمعاقبة اللاعبين في كرة القدم

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الإنذار البرتقالي .. مقترح غريب لمعاقبة اللاعبين في كرة القدم الإنذار البرتقالي .. مقترح غريب لمعاقبة اللاعبين في كرة القدم

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لا يتوقف الحديث داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية عن المقترحات والقوانين الجديدة من أجل تطوير الساحرة المستديرة والزيادة من إثارتها.

ويدرس الاتحاد الدولي في الفترة الماضية عدد من القوانيين الخاصة بمباريات كرة القدم من بينها الإنذارات الخاصة بمعاقبة اللاعبين.

ويوجد في كرة القدم حالياً نوعين من البطاقات أو الإنذارات الأول هو البطاقة الصفراء ويحصل عليه اللاعب حال ارتكاب مخالفة لا تستحق الطرد وفي حال حصل على بطاقة صفراء ثانية في نفس المباراة يتعرض للطرد.

أما البطاقة الثانية أو فهى البطاقة الحمراء أو الكارت الأحمر ويتعرض من خلاله اللاعب للطرد المباشر في حالات الخشونة الزائدة أو ضرب المنافس من غير كرة أو غيرها من المخالفات التي تستدعي إشهار الحكم لهذا النوع من البطاقات.

وكشفت تقارير صحفية أوروبية في الساعات الماضية عن مقترح جديد تقدم به الأسطورة ماركو فان باستن نجم الكرة الهولندية السابق ، ويتمثل في بطاقة ثالثة باللون البرتقالي وإذا حصل عليها اللاعب يتعرض للطرد لمدة 10 دقائق.

وأوضح فان باستن الذي يعمل حالياً مديراً فنياً للاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذه البطاقة على غرار مباريات كرة اليد التي يتعرض خلالها اللاعب أحياناً للطرد لمدة دقيقتين.

المصرى اليوم

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