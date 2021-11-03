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محافظ الغربية: «حياة كريمة» لا تقتصر على البنية التحتية ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية

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محافظ الغربية: «حياة كريمة» لا تقتصر على البنية التحتية ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية محافظ الغربية: «حياة كريمة» لا تقتصر على البنية التحتية ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قيام مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الغربية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد ندوة بعنوان التثقيف الرقمي ونشر الوعي الرقمي حول ( التحول الرقمي والرقمنة والشمول المالي )، بمدرسة الشهيد عبدالقادر موسي الابتدائية بقرية ميت الحارون مركز زفتى، وذلك ضمن فعاليات مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وتضمنت الندوة تعريف المواطنين بطريقة استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة الرقمية، كما تم تقديم أمثلة عملية لأسهل الطرق في تنفيذ الخدمات الرقمية الحكومية من خلال الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى التعريف بماهية الأمن السيبراني وأهمية تأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لا تقتصر على مشروعات صرف ومياه وكهرباء إلى آخره من مشاريع البنية التحتية فقط ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية وتوفير الخدمات الإلكترونية، فالمبادرة تهدف لتنمية قرى الريف المصري تنمية شاملة، ولذلك كان من الضروري تنفيذ تلك الندوات التثقيفية لتوعية المواطنين بأهمية التحول الرقمي والشمول المالي لكونهما من أساسيات رؤية مصر ٢٠٣٠ والجمهورية الجديدة.

واستمراراً لفعاليات المبادرة الرئاسية، تم تطعيم عدد ٢٠٠ شخص بالجرعة الثانية لمصل كورونا بسرايا السكوت بقرية تفهنا العزب، حيث تم الوصول إلى عدد ٤٤٠٠ جرعة.

وأكد رحمي على أهمية تطعيم جميع المواطنين المسموح لهم بأخذ لقاح المستجد في ظل زيادة أعداد المصابين، وذلك حفاظاً على صحة الجميع، مشيراً إلى أن اللقاح ليس رفاهية ولكنه وسيلة ضرورية لحماية الأكثر عرضة لخطر المرض من المواطنين

المصرى اليوم

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