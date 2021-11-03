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حكام مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11- 2021 .. اتحاد الكرة يختار طاقم اللقاء

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حكام مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11- 2021 .. اتحاد الكرة يختار طاقم اللقاء حكام مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11- 2021 .. اتحاد الكرة يختار طاقم اللقاء

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مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك .. الأهلي يخوض لقاء هاما ومرتقبا أمام غريمه التقليدي الزمالك الجمعة المقبل الموافق 5- 11- 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022 .

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ينطلق اللقاء بين الأهلي والزمالك عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة- ، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة- ، والعاشرة بتوقيت الإمارات- أبوظبي- دبي.

ومن المقرر أن تسند لجنة الحكام، لقاء القمة إلى الحكم، محمد عادل لإدارة مباراة القمة، الأهلي ضد ، بعد مفاضلة بينه وبين الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، لاختيار أحدهما من أجل إدارة اللقاء المرتقب.

وكانت لجنة الحكام قررت تعيين حكم مصري لإدارة القمة في ظل عدم طلب الأهلي أو الزمالك تعيين حكم أجنبي لإدارة اللقاء .

يذكر أن مباراتي القمة في الدوري الموسم الماضي، أقيمت بصافرة مصرية، حيث أدار مباراة الدور الأول محمود البنا، وانتهت بفوز الأهلي (2-1)، والثانية كانت بقيادة أمين عمر، وانتهت بالتعادل (1-1).

المصرى اليوم

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