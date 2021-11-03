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موسيماني أمام قبل مباراة الجمعة 5- 11- 2021.. بيتسو يفوز 5 - صفر وتعادل وحيد

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موسيماني أمام الزمالك قبل مباراة الجمعة 5- 11- 2021.. بيتسو يفوز 5 - صفر وتعادل وحيد موسيماني أمام قبل مباراة الجمعة 5- 11- 2021.. بيتسو يفوز 5 - صفر وتعادل وحيد

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وواجه المدرب الجنوب أفريقي بقيمص الأهلي 3 مرات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء. وكانت البداية بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 في النسخة قبل الماضية، وفاز الأهلي 2-1 من توقيع عمرو السولية وأفشة.

المباراة الثانية كانت في الدور الأول بالدوري للموسم الماضي، وانتصر الأهلي فيها 2-1 من توقيع محمد شريف، أما لقاء الدور الثاني انتهى بالتعادل 1-1.

وواجه موسيماني، الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وحقق الفوز في المواجهتين بنتيجة 2-1 في القاهرة، و1-0 في جنوب أفريقيا. وتكرر الصدام في نهائي البطولة، وفاز صن داونز 3-0 في الذهاب، قبل الخسارة بهدف نظيف في الإياب.

وتوج باللقب على حساب الزمالك. وجمع موسيماني في تاريخه، 3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، لقبين منهم على حساب الزمالك، مع صن داونز في 2016، ومع الأهلي في 2020 .

المصرى اليوم

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