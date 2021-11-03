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قيمة لاعبو الأهلي والزمالك قبل لقاء الجمعة .. بيرسي تاو الأول في القطبين.. وبن شرقي يتفوق في ميت عقبة

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قيمة لاعبو الأهلي والزمالك قبل لقاء الجمعة .. بيرسي تاو الأول في القطبين.. وبن شرقي يتفوق في ميت عقبة قيمة لاعبو الأهلي والزمالك قبل لقاء الجمعة .. بيرسي تاو الأول في القطبين.. وبن شرقي يتفوق في ميت عقبة

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مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك .. الأهلي يخوض لقاء هاما ومرتقبا أمام غريمه التقليدي الزمالك الجمعة المقبل الموافق 5- 11- 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022 .

موقع «ترانسفير ماركت»، كشف القيمة التسويقية للاعبو الأهلي والزمالك قبل لقاء الجمعة 5 نوفمبر 2021. واحتل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، صدارة ترتيب اللاعبين الأغلى على مستوى القطبين، حيث تبلغ قيمته السوقية 3 ملايين يورو.

وعلى صعيد لاعبي الأهلي بالتحديد، يتصدر بيرسي تاو ترتيب الأغلى في القيمة السوقية، ويليه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر بمبلغ 2.5 مليون يورو، ثم محمد شريف في المرتبة الثالثة بقيمة مليوني يورو، ويليه بقيمة مليون و800 ألف يورو المالي أليو ديانج، ثم المغربي بدر بانون وعمرو السولية بقيمة مليون و500 ألف يورو، يليه التونسي على معلول المحترف بصفوف الأحمر، بقيمة مليون و400 ألف دولار.

وفي ، يأتي المغربي أشرف بن شرقي في صدارة الأغلى من حيث القيمة السوقية والتي بلغت مليوني و200 ألف يورو، يليه محمود علاء ويوسف أوباما ومحمود الونش بقيمة مليون و500 ألف يورو، ثم المغربي محمد أوناجم بقيمة مليون و300 ألف يورو، وجاء الثنائي طارق حامد وأحمد سيد زيزو، في المرتبة الرابعة، حيث بلغت القيمة السوقية لكل منهما، مليون و200 ألف يورو.

المصرى اليوم

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