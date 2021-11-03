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آخرها «حتة من القمر».. 3 مسلسلات مصرية وعربية ناقشت «التنمر»

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آخرها «حتة من القمر».. 3 مسلسلات مصرية وعربية ناقشت «التنمر» آخرها «حتة من القمر».. 3 مسلسلات مصرية وعربية ناقشت «التنمر»

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تنتظر الفنانة لقاء الخميسي، عرض آخر حلقات حكاية «حتة من القمر» اليوم ضمن مسلسل «زي القمر»، الذي حقق نجاحاً كبيراً وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مناقشته قضية هامة يعاني منها الكثيرون وهي «التنمر»، وفي هذه السطور نرصد لكم أبرز الأعمال الدرامية التي ناقشت قضية التنمر.

حكاية «لازم أعيش»

تناولت حكاية «لازم أعيش» ضمن مسلسل «الإ أنا» بطولة الفنانة جميلة عوض، قضية هامة في المجتمع وهي «التنمر»، وذلك من خلال تناول مرض «البهاق»، وهذه الحكاية حققت نجاحًا كبيرًا، بسبب مناقشتها هذه النوعية من المسلسلات وما يعانيه أصحاب هذا المرض من مشاكل وتنمر .

«لازم أعيش» من بطولة جميلة عوض، نجلا بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.

مسلسل «جمع سالم»

تناول أيضاً مسلسل «جمع سالم» بطولة الفنانة زينة العديد من القضايا المختلفة للتنمر مث التنمر في العمل والمدرسة والشارع والتنمر الطبقي.

«جمع سالم» تأليف محمد ناير وبطولة زينة والراحلة دلال عبدالعزيز ومحمد شاهين وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان.

مسلسل «مدرسة الراوبي للبنات»

يناقش مسلسل الأردني «مدرسة الراوبي للبنات»، قضية التنمر على الفتيات، حيث تدور القصة حول فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر، فتجمع مجموعة من البنات المهمّشات، ويخططون معًا للانتقام المثالي للرد على المتنمرين.

المسلسل بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانتين القديرتين نادرة عمران وريم سعادة، وهو من إخراج تيما الشوملي، كتابة وتأليف تيما الشوملي، كمال وإسلام الشوملي.

المصرى اليوم